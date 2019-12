Ханс-Дітер Флік продовжить виконувати обов'язки головного тренера Баварії до кінця сезону.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Флік став в.о. головного тренера Баварії на початку листопада, після того як у відставку відправили Ніко Ковача.

Під керівництвом Фліка Баварія провела 10 матчів, здобула 8 перемог і двічі поступилася.

Hansi #Flick will remain in charge until the end of the season. #MiaSanMia pic.twitter.com/Xxov09ujFi