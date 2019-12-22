 Баварія призначила нового головного тренера | Футбол | Champion.com.ua
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Флік буде головним тренером Баварії до кінця сезону

Сьогодні 14:37 91 0
Мюнхенський клуб вирішив дати фахівцеві можливість допрацювати до літа 2020 року
Флік буде головним тренером Баварії до кінця сезону
#Флік, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

Ханс-Дітер Флік продовжить виконувати обов'язки головного тренера Баварії до кінця сезону.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Флік став в.о. головного тренера Баварії на початку листопада, після того як у відставку відправили Ніко Ковача.

Під керівництвом Фліка Баварія провела 10 матчів, здобула 8 перемог і двічі поступилася.

Нагадаємо, Левандовського прооперували після матчу з Вольфсбургом.

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