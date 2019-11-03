Джерело - football.ua.
Баварія оголосила про звільнення Ніко Ковача із поста головного тренера клубу.
Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.
"Останні результати нашої команди показали, що потрібно терміново вживати заходів. Ми поговорили з Ніко і прийшли до рішення про те, що Ковач більше не буде працювати з Баварією", - розповів генеральний директор Баварії Карл-Хайнц Румменігге.
Ковач працював з мюнхенською командою з літа 2018 року. Під його керівництвом Баварія виграла чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини.
До призначення нового тренера Баварії з командою працюватиме Ханс Флік.
Нагадаємо, Айнтрахт розгромив Баварію у10 турі Бундесліги.