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Баварія звільнила Ковача

Вчора 22:30 253 0
Ніко Ковач звільнений після поразки від Айнтрахта у Бундеслізі
Баварія звільнила Ковача
#Баварія, #Ковач

Джерело - football.ua.

Баварія оголосила про звільнення Ніко Ковача із поста головного тренера клубу.

Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.

"Останні результати нашої команди показали, що потрібно терміново вживати заходів. Ми поговорили з Ніко і прийшли до рішення про те, що Ковач більше не буде працювати з Баварією", - розповів генеральний директор Баварії Карл-Хайнц Румменігге.

Ковач працював з мюнхенською командою з літа 2018 року. Під його керівництвом Баварія виграла чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини.

До призначення нового тренера Баварії з командою працюватиме Ханс Флік.

Нагадаємо, Айнтрахт розгромив Баварію у10 турі Бундесліги.

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