Баварія обіграла Вольфсбург, перемоги Лейпцига та Кельна. Результати 17 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 грудня, відбулися матчі 17 туру чемпіонату Німеччини.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
21 грудня, 17 тур
Баварія Мюнхен – Вольфсбург 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 86 Зіркзе, 2:0 – 89 Гнабрі
Кельн - Вердер Бремен 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 39 Кордоба
Майнц - Баєр Леверкузен 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 90+1 Аларіо
РБ Лейпциг – Аугсбург 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 8 Нідерлехнер, 1:1 – 68 Лаймер, 2:1 – 80 Шик, 3:1 – 90 Поульсен
Шальке – Фрайбург 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 26 Сердар, 1:1 – 54 Петерсен (пен), 1:2 – 67 Гріфо, 2:2 – 80 Кутуджу
Раніше, Гоффенгайм вирвав перемогу у Боруссії.
Нагадаємо, Боруссія та Лейпциг розписали мирову.