Матч чвертьфіналу Кубка України між Минаєм та Інгульцем можуть перенести.

Про це розповів головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко.

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"Наше протистояння мало відбутися у Минаї 4 березня. Але, швидше за все, дату буде змінено. Річ у тім, що, на відміну від елітного дивізіону, суперництво першолігових команд у чемпіонаті відновиться 22 березня, і на початку весни як мої підопічні, так і футболісти Миная ще перебуватимуть на заключному етапі підготовки в Туреччині", - розповів Лавриненко.