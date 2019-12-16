Виконком УАФ затвердив стадіон для проведення фіналу Кубка України

Джерело - Tribuna.com.
Виконком УАФ затвердив Тернопіль в якості господаря фіналу Кубка України в сезоні 2019/2020.
Про це повідомляє Футбол news.
В якості резервного місця проведення фіналу затверджена Арена Львів.
Інформацію підтвердив глава тернопільської обласної федерації футболу Тарас Юрик.
Фінал Кубка України запланований на 13 травня 2020 року.
Міський стадіон Тернополя реконструювали в 2012-му. Зараз він розрахований на 15 тисяч глядачів.
Для проведення фіналу на тернопільському стадіоні повинні усунути основні проблеми: недостатнє освітлення, невідповідність віп-ложі і медіа-зони стандартам, відсутність умов для телетрансляції.
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