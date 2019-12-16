Виконком УАФ затвердив стадіон для проведення фіналу Кубка України

Фінал відбудеться у Тернополі

Виконком УАФ затвердив Тернопіль в якості господаря фіналу Кубка України в сезоні 2019/2020.

Про це повідомляє Футбол news.

В якості резервного місця проведення фіналу затверджена Арена Львів.

Інформацію підтвердив глава тернопільської обласної федерації футболу Тарас Юрик.

Фінал Кубка України запланований на 13 травня 2020 року.

Міський стадіон Тернополя реконструювали в 2012-му. Зараз він розрахований на 15 тисяч глядачів.

Для проведення фіналу на тернопільському стадіоні повинні усунути основні проблеми: недостатнє освітлення, невідповідність віп-ложі і медіа-зони стандартам, відсутність умов для телетрансляції.

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