Динамо зіграє з Олександрією. Результати жеребкування чвертьфіналів Кубку України

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 грудня, у конференц-залі Будинку футболу відбулося жеребкування чвертьфіналів Кубку України-2019/2020 серед чоловічих команд.
Учасники 1/4 фіналу Кубку України-2019/2020 серед чоловіків: Динамо, Десна, Олександрія, Маріуполь, Ворскла (усі – Прем’єр-ліга), Інгулець, Минай (обидві команди – Перша ліга) та Альянс (Друга ліга).
За підсумками жеребкування маємо такі чвертьфінальні пари:
Динамо - Олександрія
Минай - Інгулець
Альянс - Маріуполь
Десна - Ворскла
Базовий день проведення чвертьфіналів 4 березня 2020 року.
У церемонії взяли участь переможниця конкурсу краси Міс Україна-2018 Леоніла Гузь та відомий футбольний журналіст, телеведучий Ігор Циганик.
Нагадаємо, фінал Кубка України-2020 відбудеться у Тернополі.