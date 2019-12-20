 Гоффенгайм вирвав перемогу у Боруссії в 17 турі Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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Гоффенгайм вирвав перемогу у Боруссії в 17 турі Бундесліги

Вчора 23:26 167 0
Гоффенгайм зміг вирвати перемогу у Боруссії
Гоффенгайм вирвав перемогу у Боруссії в 17 турі Бундесліги
#Боруссія, #Гоффенгайм

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 грудня, у рамках 17 туру Бундесліги Гоффенгайм приймав Боруссію Дортмунд.

Першими рахунок у матчі відкрили гості, коли із передачі Хакімі відзначився Маріо Гетце.

Відігралися гості стараннями вірменського нападника Саргіса Адамяна, а переможний гол наприкінці матчу забив Андрей Крамарич.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

 17 грудня, 17 тур

Гоффенгайм – Боруссія Д 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Гетце, 1:1 – 79 Адамян, 2:1 – 87 Крамарич

Раніше, Боруссія та Лейпциг розписали мирову.

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