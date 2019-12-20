Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 грудня, у рамках 17 туру Бундесліги Гоффенгайм приймав Боруссію Дортмунд.
Першими рахунок у матчі відкрили гості, коли із передачі Хакімі відзначився Маріо Гетце.
Відігралися гості стараннями вірменського нападника Саргіса Адамяна, а переможний гол наприкінці матчу забив Андрей Крамарич.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
17 грудня, 17 тур
Гоффенгайм – Боруссія Д 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 17 Гетце, 1:1 – 79 Адамян, 2:1 – 87 Крамарич
Раніше, Боруссія та Лейпциг розписали мирову.