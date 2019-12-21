Луїс Мігель Раміс прокоментував став нападника Романа Зозулі

Нападник Альбасете Роман Зозуля після інциденту з ультрас Райо Вальєкано став ще сильнішим.

Про це розповів головний тренер Альбасете Луїс Мігель Раміс.

"Зозуля в повному порядку. Йому потрібно пережити це вдома з дітьми та родиною. Я бачу, що він голодний до гри і хоче допомогти команді.

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Я не помітив у ньому ніяких ознак слабкості або емоційного занепаду. Він не змінився, а, можливо, став ще сильніше після цих подій", - розповів Луїс Мігель Раміс.

Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.