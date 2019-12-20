Ми сильні і незламні! - Зозуля звернувся до українців

Роман Зозуля прокоментував підтримку українців

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Альбасете Роман Зозуля подякував українцям за підтримку після інциденту з ультрас Райо Вальєкано.

Про це футболіст розповів у Facebook.

"Браття українці! Хочу висловити вам величезну подяку! Ви не уявляєте, як мені було тепло від вашої підтримки. Після останнього матчу в якому ми грали проти Райо Вальєкано, я отримав стільки шаленої підтримки! Друзі, я пишаюся, що народився на Українській землі. Я ГОРДИЙ БУТИ УКРАЇНЦЕМ!

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І те, що допомагаю тим, хто потребує допомоги - це мій обов‘язок. Обов‘язок українця. І я не буду стояти осторонь, коли на нашу землю заходить ворог та агресор! Я піклувався і буду піклуватися про те, щоб весь світ знав, що ми, сильні та незалежні. Що наші люди, завжди готові стати на захист держави та побратимів! Хочу подякувати всім, хто піддтримав мене: президенту країни, фанатам, військовим, міністрам, консулам, спортсменам, журналістам, кожному українцю! Ми УКРАЇНЦІ, сильні, незламні! Всі ми - одна команда!", - розповів Зозуля.

Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.