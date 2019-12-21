Захисник збірної Молдови міг перейти у Динамо

Захисник збірної Молдови Артур Кречун міг опинитися у київському Динамо.

Про це розповів сам гравець.

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"У 2016 році я протягом двох місяців проходив перегляд у київському Динамо. Я зіграв у всіх товариських матчах у складі юнацької команди і знаю, що Динамо хотіло мене підписати, але не змогло домовитися з Зімбру з приводу суми трансферу", - розповів Кречун.