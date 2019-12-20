Нападник Динамо Артем Бєсєдін підозрюється у порушенні антидопінгових правил УЄФА.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

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Тому, а також дотримуючись вимог щодо конфіденційності, ФК Динамо Київ не може надати футбольній громадськості детальнішу інформацію до закінчення відповідних процедур", - йдеться у заяві Динамо.