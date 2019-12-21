 Нічого не знаю про можливе повернення в Динамо, - Русин | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
ТОП-менеджери, які роблять український спорт кращим
Сьогодні 13:31 479
Ліверпуль - Фламенгу: онлайн-трансляція фіналу клубного чемпіонату світу. LIVE
Сьогодні 17:27 487
Підгрушна та Блашко у ТОП-20 гонки переслідування на Кубку світу
Сьогодні 16:42 478
Анчелотті - головний тренер Евертона
Сьогодні 13:37 243
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Сьогодні 11:14 41136
Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU
Вчора 18:12 945
Бєсєдіна впіймали на допінгу
Вчора 17:30 4759
Артета – новий головний тренер Арсенала
Вчора 16:50 471
Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу
Вчора 16:34 1433
Дитячий хокей закінчився бійкою: в Одесі тренер побив 11-річного спортсмена
Вчора 14:01 793
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:55 Футбол Барселона знищила Алавес у 18 турі Ла-Ліги 43
18:44 Біатлон Прима незадоволений власною стрільбою на Кубку світу 83
18:26 Футбол Баварія обіграла Вольфсбург, перемоги Лейпцига та Кельна. Результати 17 туру Бундесліги 103
18:15 Футбол Дніпро-1 підписав Адамюка 168
17:59 Футбол Удінезе обіграв Кальярі у 17 турі Серія А 129
17:46 Футбол Зозуля став ще сильнішим – тренер Альбасете 220
17:32 Біатлон Підручний: Я не скористався своїм шансом 310
17:27 Пряма трансляція Ліверпуль - Фламенгу: онлайн-трансляція фіналу клубного чемпіонату світу. LIVE 487
17:23 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Лестер: онлайн-трансляція матчу 18 туру АПЛ. LIVE 202
17:15 Футбол Захисник збірної Молдови міг перейти у Динамо 198
16:56 Хокей. УХЛ Динамо обіграло Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті 266
16:51 Блог Про Зеленського, пропозицію від Ахмєтова та бійку з Хачеріді - Олександр Шовковський 215
16:42 Біатлон Підгрушна та Блашко у ТОП-20 гонки переслідування на Кубку світу 478
16:25 Футбол Евертон та Арсенал розписали безгольову нічию у 18 турі АПЛ 163
16:16 Футбол Спаллетті може очолити Фіорентину 150
15:54 Футбол Севілья без проблем переграла Майорку в 18 турі Ла-Ліги 154
15:34 Футбол Фіорентина звільнила Монтеллу 174
15:13 Футбол Русин: Поки нічого не знаю про можливе повернення в Динамо 395
14:53 Навколо спорту Поліція закрила майже 5300 гральних закладів по всій країні 238
14:35 Біатлон Бо виграв гонку переслідування, Підручний лише 20-й 473
14:14 Футбол Зінченко - один з найдорожчих лівих захисників в Англії 455
14:09 Блог 12 очок Михайлюка у матчі проти Бостона: усі дії українця 296
13:58 Баскетбол НБА має намір реформувати чемпіонат 256
13:45 Пряма трансляція Аталанта - Мілан: онлайн-трансляція матчу 17 туру Серії А. LIVE 355
13:37 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 186732

Русин: Поки нічого не знаю про можливе повернення в Динамо

Сьогодні 15:13 395 0
Українського нападника можуть повернути з оренди
Русин: Поки нічого не знаю про можливе повернення в Динамо
#Русин, #Динамо, #Бєсєдін

Джерело - Динамоманія.

Український нападник Динамо Назарій Русин, який наразі перебуває в оренді в луганській Зорі, може повернутися до київського клубу достроково.

Про це повідомляє Динамоманія.

"Поки нічого не знаю", - відповів Русин на питання про можливе повернення в Динамо.

За інформацією джерела, з Русиним поки не зв'язувалися представники київського клубу. Гравець перебуває у відпустці.

Динамо вирішило повернути Русина з оренди через  порушення антидопінгових правил Артемом Бєсєдіним.

Наявність такої опції в угоді підтвердив генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

Нагадаємо, у Динамо відреагували на провалений допінг-тест Бєсєдіна.

Коментарі ()