Джерело - Динамоманія.
Український нападник Динамо Назарій Русин, який наразі перебуває в оренді в луганській Зорі, може повернутися до київського клубу достроково.
Про це повідомляє Динамоманія.
"Поки нічого не знаю", - відповів Русин на питання про можливе повернення в Динамо.
За інформацією джерела, з Русиним поки не зв'язувалися представники київського клубу. Гравець перебуває у відпустці.
Динамо вирішило повернути Русина з оренди через порушення антидопінгових правил Артемом Бєсєдіним.
Наявність такої опції в угоді підтвердив генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.
Нагадаємо, у Динамо відреагували на провалений допінг-тест Бєсєдіна.