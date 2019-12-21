Українського нападника можуть повернути з оренди

Джерело - Динамоманія.

Український нападник Динамо Назарій Русин, який наразі перебуває в оренді в луганській Зорі, може повернутися до київського клубу достроково.

Про це повідомляє Динамоманія.

"Поки нічого не знаю", - відповів Русин на питання про можливе повернення в Динамо.

За інформацією джерела, з Русиним поки не зв'язувалися представники київського клубу. Гравець перебуває у відпустці.

Динамо вирішило повернути Русина з оренди через порушення антидопінгових правил Артемом Бєсєдіним.

Наявність такої опції в угоді підтвердив генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

Нагадаємо, у Динамо відреагували на провалений допінг-тест Бєсєдіна.