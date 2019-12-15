Манчестер Сіті розгромив Арсенал у 17 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді зумів перемогти Арсенал, забивши у ворота суперника три голи.

Актуально: Евертон відібрав очки у Манчестер Юнайтед, Тоттенгем переграв Вулвергемптон. Результати матчів АПЛ

Всі три м'ячі команда Пепа Гвардіоли забила ще в першому таймі: дублем відзначився Кевін Де Брейне, ще один гол на рахунку Рахіма Стерлінга, якому вдалося відзначитися після пасу бельгійця.

Український лівий захисник містян Олександр Зінченко потрапив в заявку на матч і вийшов на поле лише на 85-й хвилині, замінивши Бенджаміна Менді.

Чемпіонат Англії, АПЛ

17 тур, 15 грудня

Арсенал - Манчестер Сіті 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 2 Де Брейне, 0:2 - 15 Стерлінґ, 0:3 - 40 Де Брейне.