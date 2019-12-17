У Китаї заборонили згадувати Арсенал

Езіл засудив утиски мусульманської меншини уйгурів в західних провінціях Китаю

У Китаї заборонили згадувати англійський футбольний клуб Арсенал у державних ЗМІ через твіт півзахисника лондонців Месута Езіла.

Про це повідомляє The Telegraph.

Езіл засудив утиски мусульманської меншини уйгурів в західних провінціях Китаю. Після цього на китайському телебаченні скасували трансляцію матчу Арсеналу з Манчестер Сіті в чемпіонаті Англії.

Представники китайських державних ЗМІ попередили Арсенал, що згадка клубу буде під забороною, поки керівники лондонського клубу не вибачиться за твіт Езіла.

Акаунти Езіла в китайських соціальних мережах були заблоковані, а фан-клуб М10, в якому перебували близько 30 тис. осіб, розпущений. Китайська влада також наказали пошуковикам прибрати з видачі ім'я німецького футболіста турецького походження.