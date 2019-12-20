Яворський: У Динамо провалився б і Гвардіола

Більшість легіонерів київського Динамо потрібно відправити до тернопільської Ниви.

Про це екс-наставник Ниви Ігор Яворський заявив gazeta.ua.

"Динамо - розчарування футбольного року. Таке враження, що, якби сюди прийшов тренер Пеп Гвардіола, то і він провалився б. Більшість легіонерів треба відправити до тернопільської Ниви. Щоб вони побачили, яким може бути футбольне життя. Їх клас - низький. Бажання грати - ще менше. Не знаю, що буде навесні. Зараз стійке враження, що рівню клубу відповідають від сили три-чотири виконавці. Решта - просто баласт", - сказав Яворський.