УПЛ веде переговори з телеканалом 2+2

Бажають перевести у законну площину трансляції матчів Прем'єр-ліги

Керівництво УПЛ веде переговори з каналом 2+2 для того, щоб перевести в законну площину трансляції матчів Прем'єр-ліги.

Про це заявив директор організації Євген Дикий.

Нагадаємо, що УПЛ готується до судових розборок з клубами, які висловилися проти введення єдиного пулу. Рішення по створенню телепулу, не підтримали Динамо, СК Дніпро-1, Зоря, Карпати і Десна. Матчі цих п'яти клубів транслюються медіахолдингом 1+1.

Нагадаємо, офіційний фан-клуб Динамо пікетував Нацбанк.

Раніше, ультрас Динамо протестували проти Суркісів.