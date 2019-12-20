Десна планує орендувати захисника Динамо

Дубінчак може перейти до Десни

Захисник київського Динамо Владислав Дубінчак взимку перейде до складу Десни на правах оренди.

Про це повідомляє Динамомания.

21-річний гравець нинішній сезон проводить в оренді в Карпатах. Дубінчака можна назвати футболістом основи - він провів в УПЛ 15 матчів. Діє зліва в обороні.

Якщо перехід відбудеться, то у Десни на флангах оборони можуть бути орендовані перспективні українці: Дубінчак з Динамо і Юхим Конопля з Шахтаря.

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