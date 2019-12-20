Шахтар бажає продати бразильського півзахисника

Незабаром Нем може залишити клуб

Донецький Шахтар не хоче продовжувати оренду Веллінгтона Нема під у Флуміненсе на 2020 рік, термін якої закінчується у кінці грудня.

Про це повідомляє Explosao Tricolor.

Донеччани розглядатимуть тільки варіант продажу 27-річного футболіста.

Флуміненсе зацікавлений у збереженні Нема в складі, між гравцем і клубом є усні домовленості. Але нинішня команда бразильця спробує продовжити оренду до липня 2020 го. Переговори пройдуть в кінці грудня або на початку січня.

Сам Ньому раніше висловив бажання залишитися у Флуміненсе. У поточному сезоні він забив 1 гол в 20 матчах.

Контракт з Шахтарем розрахований до літа 2021 року. Transfermarkt оцінює його в 1,4 млн євро.

Раніше, Шахтар виставив цінник на Тете.

Нагадаємо, два екс-наставники Шахтаря відвідали зустріч елітних тренерів Європи.