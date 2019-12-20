ПСЖ відмовив Ліону в оренді Дракслера

Джерело - football.ua.
Ліон зробив запит щодо оренди Юліана Дракслера французькому ПСЖ.
Про це повідомляє RMC Sport.
Проте, ПСЖ відмовився відпускати німецького півзахисника. Паризький клуб готовий розглянути тільки можливість продажу 26-річного хавбека.
ПСЖ готовий продати Дракслера за 20 мільйонів євро. Що стосується гравця, то він щасливий в столиці Франції і не планує залишати команду. Його контракт розрахований до 30 червня 2021 року.
У поточному сезоні Дракслер провів шість матчів у чемпіонаті Франції і відзначився двома асистами.
Раніше, у1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє з Боруссією.
Нагадаємо, ПСЖ більше не буде вступати з Неймаром в переговори про новий контракт.