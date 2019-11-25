ПСЖ більше не буде вступати з Неймаром в переговори про новий контракт

Бразилець залишить французький клуб

Керівництво ПСЖ не вірить в можливість підписання нового контракту з Неймаром.

Про це повідомляє Sport.es.

Бразильський форвард вже двічі відхилив пропозицію парижан, кажучи про бажання повернутися до Барселони. Поточна угода з Неймаром розрахована до 2022 року.

Тепер всі сили будуть кинуті на те, щоб умовити Мбаппе поставити підпис під новим контрактом. Однак за ним веде полювання Реал, який може запропонувати за француза серйозну суму.

Раніше, Тухель розкритикував Неймара за слабку гру проти Лілля.

Нагадаємо, Тухель спростував перехід у Баварію.