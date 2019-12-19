Бурда: Назвав Дентіньйо клоуном на емоціях

Півзахисник Шахтаря Дентіньйо забив гол і сказав, що всі гравці Динамо, плачуть, коли програють.

Про це заявив захисник киян Микита Бурда.

"Які у мене стосунки з Дентіньйо? Були перепалки, назвав його клоуном... У нас взагалі з ним немає ніяких відносин. Я так назвав його, тому що був на емоціях. Я мав на увазі його поведінку. Коли він виходить на поле, як себе веде по відношенню до суперника.

Він забив гол і сказав, що всі гравці Динамо, плачуть, коли програють. Що ми - плаксії. Я взагалі цього не зрозумів, до чого тут плаксії, які плаксії? Я не сказав про програш його команди, я сказав про його поведінку", - розповів Бурда.