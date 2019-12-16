Гравці Динамо наказали Вербичу не підходити до уболівальників

Дивний епізод стався після матчу Десна - Динамо

Джерело - Чемпіон.

Футболісти Динамо після матчу із Десною наказали півзахиснику Беньяміну Вербичу не підходити до уболівальників киян.

Про це повідомляє FootballHub.

Після матчу Вербич попрямував до сектору, де були ультрас киян, щоб подякувати їм за підтримку, але інші футболісти жестами наказали йому повернувся назад.

Динамівці показують Вербичу не йти до фанатів😲

Що це було❓ pic.twitter.com/f3CbrK8Ku5 — FootballHub (@FootballHub_Ua) December 16, 2019

Нагадаємо, на матчі чемпіонату України ультрас Динамо Київ протестували проти керівництва клубу, а саме братів Ігоря та Григорія Суркісів.