 Гравці Динамо наказали Вербичу не підходити до уболівальників | Футбол | Champion.com.ua
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Гравці Динамо наказали Вербичу не підходити до уболівальників

Сьогодні 14:46 626 0
Дивний епізод стався після матчу Десна - Динамо
Гравці Динамо наказали Вербичу не підходити до уболівальників
#Вербич, #Динамо, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Футболісти Динамо після матчу із Десною наказали півзахиснику Беньяміну Вербичу не підходити до уболівальників киян.

Про це повідомляє FootballHub.

Після матчу Вербич попрямував до сектору, де були ультрас киян, щоб подякувати їм за підтримку, але інші футболісти жестами наказали йому повернувся назад.

Нагадаємо, на матчі чемпіонату України ультрас Динамо Київ протестували проти керівництва клубу, а саме братів Ігоря та Григорія Суркісів.

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