Неймар подешевшав на €20 мільйонів

Нападник ПСЖ серйозно втратив у ціні

27-річний бразильський форвард ПСЖ Неймар серйозно подешевшав після першої частини сезону.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Знизила орієнтовна вартість гравця на €20 мільйонів — зі €180 до €160 мільйонів.

У поточному сезоні Неймар провів за ПСЖ 11 матчів у всіх турнірах, де забив 8 м'ячів і віддав 5 результативних передач. Частина сезону футболіст пропустив через травми.

Також втратив в ціні €15 мільйонів 32-річний уругвайський форвард ПСЖ Едінсон Кавані, який тепер оцінюється в €25 мільйонів. У поточному сезоні Кавані провів за ПСЖ 11 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі.

Раніше, у1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє з Боруссією.

Нагадаємо, ПСЖ більше не буде вступати з Неймаром в переговори про новий контракт.