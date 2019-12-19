Неймар подешевшав на €20 мільйонів

Джерело - sport.ua.
27-річний бразильський форвард ПСЖ Неймар серйозно подешевшав після першої частини сезону.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Знизила орієнтовна вартість гравця на €20 мільйонів — зі €180 до €160 мільйонів.
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A bad day for @neymarjr! 👀🇧🇷 ————————————————————— #ligue1 #neymar #om #olympiquedemarseille #asmonaco #asse #olympiquelyonnais
У поточному сезоні Неймар провів за ПСЖ 11 матчів у всіх турнірах, де забив 8 м'ячів і віддав 5 результативних передач. Частина сезону футболіст пропустив через травми.
Також втратив в ціні €15 мільйонів 32-річний уругвайський форвард ПСЖ Едінсон Кавані, який тепер оцінюється в €25 мільйонів. У поточному сезоні Кавані провів за ПСЖ 11 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі.
Раніше, у1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє з Боруссією.
Нагадаємо, ПСЖ більше не буде вступати з Неймаром в переговори про новий контракт.