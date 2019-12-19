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Неймар подешевшав на €20 мільйонів

Вчора 22:10 185 0
Нападник ПСЖ серйозно втратив у ціні
Неймар подешевшав на €20 мільйонів
#ПСЖ, #Неймар

Джерело - sport.ua.

27-річний бразильський форвард ПСЖ Неймар серйозно подешевшав після першої частини сезону.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Знизила орієнтовна вартість гравця на €20 мільйонів — зі €180 до €160 мільйонів.

 
 
 
 
 
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A bad day for @neymarjr! 👀🇧🇷 ————————————————————— #ligue1 #neymar #om #olympiquedemarseille #asmonaco #asse #olympiquelyonnais

Допис, поширений Transfermarkt (@transfermarkt_official)

У поточному сезоні Неймар провів за ПСЖ 11 матчів у всіх турнірах, де забив 8 м'ячів і віддав 5 результативних передач. Частина сезону футболіст пропустив через травми.

Також втратив в ціні €15 мільйонів 32-річний уругвайський форвард ПСЖ Едінсон Кавані, який тепер оцінюється в €25 мільйонів. У поточному сезоні Кавані провів за ПСЖ 11 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі.

Раніше, у1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє з Боруссією.

Нагадаємо, ПСЖ більше не буде вступати з Неймаром в переговори про новий контракт.

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