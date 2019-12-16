Президент України підтримав Зозулю

Президент України Володимир Зеленський підтримує 30-річного українського форварда Альбасете Романа Зозулю.

Про це Зеленський написав у Facebook.

"Роман Зозуля, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна!

Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим.

Ми з тобою! Тисну руку!", - написав Зеленський.