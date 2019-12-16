Президент України підтримав Зозулю

Джерело - Чемпіон.
Президент України Володимир Зеленський підтримує 30-річного українського форварда Альбасете Романа Зозулю.
Про це Зеленський написав у Facebook.
"Роман Зозуля, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна!
Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим.
Ми з тобою! Тисну руку!", - написав Зеленський.
У поєдинку 20-го туру Сегунди проти Райо Вальєкано фанати суперника скандували Зозуля - нацист. В знак протесту Альбасете не вийшов на другий тайм поєдинку.
Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.
Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.