Динамо може підписати півзахисника Зорі

Іванісеня потрапив у сферу інтересів киян

Хавбек луганської Зорі і збірної України Дмитро Іванісеня потрапив у сферу інтересів київського Динамо.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Трансфер 25-річного опорного півзахисника оцінюється приблизно в 1 млн євро. У листопаді він дебютував за національну збірну України в товариському матчі проти Естонії (1:0).

Іванісеня є вихованцем криворізького футболу та випускником академії Шахтаря. У поточному сезоні в складі Зорі Дмитро зіграв 24 матчі (17 в УПЛ, 1 в кубку та 6 в Лізі Європи) і забив 1 гол.

Нагадаємо, офіційний фан-клуб Динамо пікетував Нацбанк.

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