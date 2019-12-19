Шаран: Динамо так Динамо

Джерело - fco.com.ua.
Головний тренер Олександрії Володимир Шаран готовий до зустрічі із Динамо у Кубку України.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Ми вчора з тренерським штабом якраз розмовляли на цю тему, і я відразу сказав, що нам дістанеться Динамо. А я рідко помиляюсь. Що ж, Динамо так Динамо. Щодо матчу з Зорею то дійсно, ми дали можливість розкрити свій потенціал молодим виконавцям, той же Тейшейра горів бажанням грати. Це все ми враховували, і здорово, що пройшли Зорю на Кубок, це дуже серйозно. В чемпіонаті ми їх обіграли двічі. Я вважаю, що після Шахтаря, це сама сильна команда в чемпіонаті на даному етапі", - розповів Шаран.
Нагадаємо, Динамо зіграє з Олександрією у чвертьфіналі Кубку України.
Також, фінал Кубка України-2020 відбудеться у Тернополі.