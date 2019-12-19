Шаран: Динамо так Динамо

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран готовий до зустрічі із Динамо у Кубку України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми вчора з тренерським штабом якраз розмовляли на цю тему, і я відразу сказав, що нам дістанеться Динамо. А я рідко помиляюсь. Що ж, Динамо так Динамо. Щодо матчу з Зорею то дійсно, ми дали можливість розкрити свій потенціал молодим виконавцям, той же Тейшейра горів бажанням грати. Це все ми враховували, і здорово, що пройшли Зорю на Кубок, це дуже серйозно. В чемпіонаті ми їх обіграли двічі. Я вважаю, що після Шахтаря, це сама сильна команда в чемпіонаті на даному етапі", - розповів Шаран.