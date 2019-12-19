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Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА

Сьогодні 12:28 424 0
Збірна України займає 24-е місце
Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА
#УАФ, #ФІФА, #Україна

Джерело - УАФ.

ФІФА оновила рейтинг збірних, в якому національна команда України займає 24 місце.

Про це повідомляє УАФ.

У грудневому рейтингу збірна України, як і в листопаді, перебуває на 24-му місці.

Рейтинг ФІФА станом на 19 грудня 2019 року

1. Бельгія — 1765
2. Франція — 1733
3. Бразилія — 1712
4. Англія — 1661
5. Уругвай — 1645
6. Хорватія— 1642
7. Португалія — 1639
8. Іспанія — 1636
9. Аргентина — 1623
10. Колумбія — 1622
24. Україна — 1537

Нагадаємо, Австрія стала другим суперником збірної України на Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що тренер Росії буде радий зустрітися із збірною України на Євро-2020.

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