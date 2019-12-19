Збірна України займає 24-е місце

Джерело - УАФ.

ФІФА оновила рейтинг збірних, в якому національна команда України займає 24 місце.

Про це повідомляє УАФ.

У грудневому рейтингу збірна України, як і в листопаді, перебуває на 24-му місці.

Рейтинг ФІФА станом на 19 грудня 2019 року

1. Бельгія — 1765

2. Франція — 1733

3. Бразилія — 1712

4. Англія — 1661

5. Уругвай — 1645

6. Хорватія— 1642

7. Португалія — 1639

8. Іспанія — 1636

9. Аргентина — 1623

10. Колумбія — 1622

…

24. Україна — 1537

Нагадаємо, Австрія стала другим суперником збірної України на Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що тренер Росії буде радий зустрітися із збірною України на Євро-2020.