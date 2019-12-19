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Сабо: У Динамо залишилося тільки ім'я, гри немає

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Йожеф Сабо прокоментував гру Динам
Сабо: У Динамо залишилося тільки ім'я, гри немає
#Сабо, #Динамо

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Майстерність деяких гравців київського Динамо не відповідає рівню команди.

Про це розповів екс-тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо.

"Динамо вважають явним фаворитом в боротьбі за Кубок України… Добре, якщо виграють, тому що з такою грою ... я не вірю. Немає гри, я не бачу стилю у Динамо, який був все життя. Буде важко. Всі вважають, що в Кубку залишилося Динамо, яке має його виграти. Але у Динамо залишилося тільки ім'я, гри немає. І це не я так кажу, всі так кажуть. Повторюся, середньої лінії у команди немає. А це "кухня", де все "вариться". Вони і захищаються, і атакують.

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Як може півзахисник жодного разу за 90 хвилин не вдарити по воротах? Який футбол тоді може бути? Найголовніше - у команди немає гри. Чому ні? Тому що майстерності у багатьох футболістів немає, і не буде, тому що вони зупинилися в розвитку. Вони можуть грати за інші команди, наприклад, першої ліги, але це не рівень Динамо", - розповів Сабо.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.

Раніше, Сабо розкритикував півзахист Динамо.

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