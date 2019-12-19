Йожеф Сабо прокоментував гру Динамо

Середня лінія київського Динамо не відповідає рівню команди.

Про це розповів екс-тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо.

"У Динамо немає середньої лінії. Для мене ці футболісти, не буду називати прізвищ, не півзахисники. Єдиний опорний півзахисник в команді – це Сидорчук, який вміє відбирати м'яч. Всі інші... не хочу навіть говорити.

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У Європі що, дурні? Ці футболісти, яких взяло Динамо, раніше побували в 5-7 командах, але нікому не підійшли. А чому вони повинні підходити Динамо? Вони можуть тільки послабити гру команди, а не підсилити", - розповів Сабо.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.