Сабо: Кому Динамо програло групу? Сором...

У київського Динамо не було тактики у гру 6-го туру Ліги Європи з Лугано.

Про це Йожеф Сабо зазначив в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

"Кияни провалилися. У Динамо немає команди. Є футболісти, але немає команди. Майстерність гравців на дуже низькому рівні. Так, вони тиснули суперника, закидали м'яч - і що далі? Абсолютно нічого. Я не побачив стилю гри Динамо - флангових проходів, забігань, передач на випередження. Все поставлено на дуже низькому рівні. Ось і вилетіли. Кому ми програли групу? Сором ...

Я не бачив тактики у киян у цій грі. Вони повинні були вивчити Лугано. Це не сильна команда і ми повинні були їх обігрувати. На жаль, ми опустилися самі на рівень команди-середняка.

З Динамо пішли Ріанчо і Ребров. Вони вже тоді говорили, що в команді є чотири гравці, які не годяться і рости не будуть. Сьогодні це підтверджується. Є молодь, яка не росте. Потрібні зовсім інші футболісти і думати, що робити далі.

Взяти гравців, які не підійшли ряду клубів Європи ... Як фахівець, я бачу, що вони "нульові". Якщо ви перебудовуєте команду для молоді, то беріть гравців з молодіжних команд і готуйте колектив. Яка різниця, потрапите ви в шістку чи ні. Ви побудуєте команду! Зараз у киян немає команди. Вони не грають у футбол.

Ми всі переживаємо, що наша друга команда не потрапила в євровесну. Олександрія себе показала, а тут ми не можемо обіграти Лугано, в якому немає відомих прізвищ", - сказав Сабо.