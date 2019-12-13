 Сабо: Кому Динамо програло групу? Сором... | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи
Вчора 21:49 2749 3
Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять
Сьогодні 01:10 1250 5
Визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:03 862
МЮ знищив АЗ, Вольфсбург переграв Сент Етьєн. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 23:55 594
Олександрія поразкою від Гента завершила виступи у Лізі Європи
Вчора 23:52 850
Хетафе знищило Краснодар, Мальме переміг Копенгаген. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 21:59 1329
Динамо Київ - Лугано 1:1. Як це було
Вчора 21:50 19312
Гент - Олександрія: анонс і проноз на матч Ліги Європи
Вчора 16:00 984
Степаненко розкритикував дисципліну у Шахтарі
Вчора 14:30 6314
Шахтар буде несіяним під час жеребкування 1/16 Ліги Європи
Вчора 09:38 1544
Блоги
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
11.12.2019 21:34 1718 1
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR Андрій Твердохліб
11.12.2019 21:28 1399 1
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота Valeriy Ruchka
11.12.2019 21:11 1681
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
11.12.2019 20:55 981
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
11.12.2019 17:17 662
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
11.12.2019 15:54 654
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт Андрій Твердохліб
11.12.2019 13:09 2507
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
11.12.2019 07:50 2510
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни Valeriy Ruchka
11.12.2019 05:30 691
Як виглядають дружини і дівчата футболістів Шахтаря
Як виглядають дружини і дівчата футболістів Шахтаря Valeriy Ruchka
11.12.2019 04:10 3471
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:33 Футбол Франков: Михайличенко повинен запитати себе – чи справився із завданням 363
10:15 Футбол Україна ще ближче підпустила Туреччину у таблиці коефіцієнтів УЄФА 691
09:57 Футбол Лідер Динамо уникнув травми і без обмежень готується до матчу з Десною 129
09:40 Баскетбол Даллас переміг Детройт, Клівленд здолав Сан-Антоніо. Результати матчів НБА 165
09:25 Футбол Сабо: Кому Динамо програло групу? Сором... 789
09:11 Хокей Калгарі переграли Торонто, Піттсбург дотиснув Коламбус. Результати матчів НХЛ 191
08:55 Футбол Яремчук: Сподіваємося, що ми не потрапимо у плей-оф на Шахтар 448
08:40 Футбол Трьох іспанських футболістів засудили до 38 років в'язниці за згвалтування 1069
08:25 Футбол Головко: Олександрія не повинна була програти Генту 852
08:11 Футбол Михайличенко: Ми заслужили вийти з групи 2572 2
07:40 Футбол Статуї Ібрагімовича вандали намагались відпиляти ногу 246
07:20 Футбол Безус оформив два асисти у матчі проти Олександрії 1379
07:12 Футбол Бєсєдін: Соромно, що київське Динамо не може вийти з такої групи 1192 3
06:40 Біатлон Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу спринтерську гонку у Гохфільцені 322
06:20 Футбол Стали відомі учасники Турніру Валерія Лобановського 2020 року 731
05:40 Бокс Коммі - Лопес. Суперники Ломаченка провели дуель поглядів 495
05:20 Футбол Бєсєдін: Сьогоднішня поразка - це моя вина 828
04:20 Футбол Рома - Вольфсберг 2:2. Огляд матчу Ліги Європи 359
03:40 Футбол Як виглядає підсумкова турнірна таблиця у групі Динамо 1084
03:20 Футбол Цітаішвілі вибачився за свої слова про ублівальників 583
02:40 Футбол Лудогорець - Ференцварош 1:1. Огляд матчу Ліги Європи 307
02:20 Футбол Шаран: Ми дуже пристойно зіграли у Лізі Європи 265
01:50 ММА У Росії шукають бійця ММА, який зґвалтував 13-річного підлітка 307
01:30 Футбол Гент - Олександрія 2:1. Відеоогляд матчу Ліги Європи 254
01:10 Футбол Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять 1250 5

Сабо: Кому Динамо програло групу? Сором...

Сьогодні 09:25 789 0
Спеціаліст розчарований виступом киян у Лізі Європи
Сабо: Кому Динамо програло групу? Сором...
#Сабо, #Динамо

Джерело - sport.ua.

У київського Динамо не було тактики у гру 6-го туру Ліги Європи з Лугано.

Про це Йожеф Сабо зазначив в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

"Кияни провалилися. У Динамо немає команди. Є футболісти, але немає команди. Майстерність гравців на дуже низькому рівні. Так, вони тиснули суперника, закидали м'яч - і що далі? Абсолютно нічого. Я не побачив стилю гри Динамо - флангових проходів, забігань, передач на випередження. Все поставлено на дуже низькому рівні. Ось і вилетіли. Кому ми програли групу? Сором ...

Я не бачив тактики у киян у цій грі. Вони повинні були вивчити Лугано. Це не сильна команда і ми повинні були їх обігрувати. На жаль, ми опустилися самі на рівень команди-середняка.

З Динамо пішли Ріанчо і Ребров. Вони вже тоді говорили, що в команді є чотири гравці, які не годяться і рости не будуть. Сьогодні це підтверджується. Є молодь, яка не росте. Потрібні зовсім інші футболісти і думати, що робити далі.

Взяти гравців, які не підійшли ряду клубів Європи ... Як фахівець, я бачу, що вони "нульові". Якщо ви перебудовуєте команду для молоді, то беріть гравців з молодіжних команд і готуйте колектив. Яка різниця, потрапите ви в шістку чи ні. Ви побудуєте команду! Зараз у киян немає команди. Вони не грають у футбол.

Ми всі переживаємо, що наша друга команда не потрапила в євровесну. Олександрія себе показала, а тут ми не можемо обіграти Лугано, в якому немає відомих прізвищ", - сказав Сабо.

Раніше, Олександрія поступилася Генту.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.

Коментарі ()