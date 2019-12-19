Фредрік Юнгберг залишиться у тренерському штабі Арсенала

Новим головним тренером Арсенала стане асистент наставника Манчестер Сіті Мікель Артета.

Про це повідомляє ESPN.

Мікель Артета отримає посаду головного тренера лондонського клубу після підписання контракту на 3,5 року. Про призначення Мікеля клуб може оголосити вже сьогодні, 19 грудня.

Дебютним для Артети стане матч проти Евертона у суботу, 21 грудня.

Виконуючий обов'язки головного тренера Фредрік Юнгберг увійде до тренерського штабу Артети.

Нагадаємо, у Китаї заборонили згадувати Арсенал.

Раніше, Манчестер Сіті розгромив Арсенал у 17 турі АПЛ.