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Артета узгодив контракт із Арсеналом

Сьогодні 10:57 545 0
Фредрік Юнгберг залишиться у тренерському штабі Арсенала
Артета узгодив контракт із Арсеналом
#Арсенал, #Артета

Джерело - sportarena.com.

Новим головним тренером Арсенала стане асистент наставника Манчестер Сіті Мікель Артета.

Про це повідомляє ESPN.

Мікель Артета отримає посаду головного тренера лондонського клубу після підписання контракту на 3,5 року. Про призначення Мікеля клуб може оголосити вже сьогодні, 19 грудня.

Дебютним для Артети стане матч проти Евертона у суботу, 21 грудня.

Виконуючий обов'язки головного тренера Фредрік Юнгберг увійде до тренерського штабу Артети.

Нагадаємо, у Китаї заборонили згадувати Арсенал.

Раніше, Манчестер Сіті розгромив Арсенал у 17 турі АПЛ.

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