Визначилися стартові склади Барселони та Реала

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 грудня, відбудеться перенесений матч 10-го туру Ла-Ліги між Барселоною та Реалом.

Стартові склади команд:

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, Де Йонг – Мессі, Суарес, Грізманн.

Запасні: Нето, Ракитич, Аленья, Відаль, Умтіті, Карлес Перес, Ансу Фаті.

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Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менді – Вальверде, Каземіро, Кроос – Бейл, Бензема, Іско.

Запасні: Ареола, Мілітао, Начо, Модріч, Йович, Вінісіус, Родріго.

Нагадаємо, Відаль достроково покинув тренування Барселони.

Раніше повідомлялося, що Реал і Барселона перед Ель-Класіко житимуть в одному готелі.