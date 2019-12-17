 Реал і Барселона перед Ель-Класіко житимуть в одному готелі | Футбол | Champion.com.ua
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Реал і Барселона перед Ель-Класіко житимуть в одному готелі

Сьогодні 12:10 362 0
Реал і Барселона перед Ель-Класіко житимуть в одному готелі

Джерело - Чемпіон.

Барселона і Реал прийняли рішення жити в одному готелі напередодні Ель-Класіко. Це пов'язано з посиленими заходами безпеки.

Про це повідомляє La Sexta.

  Актуально: Барселона - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 10 туру Ла-Ліги. LIVE

Відзначається, що гравці обох команд відправляться на Камп Ноу з готелю Софія синхронно двома автобусами. Безпеку пересування гарантуватимуть 12 поліційних фургонів.

Раніше стало відомо, що каталонська поліція стурбована проведенням Ель-Класіко 18 грудня і не може забезпечити повну безпеку проведення матчу. Через це іспанська федерація футболу провела екстрену нараду з приводу заходів безпеки перенесеного матчу 10-го туру Ла Ліги між Барселоною і Реалом, де обговорила всі можливі сценарії розвитку при проведенні зустрічі.

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