Реал і Барселона перед Ель-Класіко житимуть в одному готелі

Джерело - Чемпіон.

Барселона і Реал прийняли рішення жити в одному готелі напередодні Ель-Класіко. Це пов'язано з посиленими заходами безпеки.

Про це повідомляє La Sexta.

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Відзначається, що гравці обох команд відправляться на Камп Ноу з готелю Софія синхронно двома автобусами. Безпеку пересування гарантуватимуть 12 поліційних фургонів.

Раніше стало відомо, що каталонська поліція стурбована проведенням Ель-Класіко 18 грудня і не може забезпечити повну безпеку проведення матчу. Через це іспанська федерація футболу провела екстрену нараду з приводу заходів безпеки перенесеного матчу 10-го туру Ла Ліги між Барселоною і Реалом, де обговорила всі можливі сценарії розвитку при проведенні зустрічі.