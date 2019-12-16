Барселона - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 10 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона та Реал врешті-решт зійдуться у перенесеному матчі 10 туру чемпіонату Іспанії.

Матч відбудеться 18 грудня, на Камп Ноу в Барселоні.

Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Барселона - Реал Мадрид наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.

Після 16 зіграних матчів Реал і Барселона мають по 35 очок і знаходяться на вершині турнірної таблиці чемипіонату Іспанії. У 17 турі обидва колективи втратили очки, зігравши внічию. Мадридці врятувалися у матчі з Валенсією (1:1), а Барселона зіграла - 2:2 з Реал Сосьєдадом.