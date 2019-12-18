Чорноморець залишили ще два футболісти

В одеському клубі продовжується чистка

Джерело - ФК Чорноморець.

Одеський Чорноморець за обопільною згодою сторін розірвав контракти з Віталієм Гошкодерею і Володимиром Танчиком.

Про це повідомляє клубна прес-служба.

Раніше Чорноморець покинули Дмитро Безотосний, Володимир Коваль, Максим Войтіховський, Василь Павлов, Денис Васильєв, Олександр Голіков, Олександр Ковпак, Олег Остапенко, Андрій Ткачук, Дмитро Рижук, Сергій Воронін, Костянтин Ярошенко, Богдан Коваленко.

Зауважимо, на зимову перерву в сезоні Чорноморець пішов з 22 очками в активі. Одеська команда займає 10 місце в турнірній таблиці Першої ліги.