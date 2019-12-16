Чорноморець залишили два досвідчені футболісти

Клуб розірвав контракти з Вороніним і Ярошенком

Джерело - ФК Чорноморець.

Одеський Чорноморець розірвав контракти з 32-річним українським захисником Сергієм Вороніним і 33-річним українським півзахисником Костянтином Ярошенком за обопільною згодою сторін.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Воронін виступав за Чорноморець з літа 2019-го року. У поточному сезоні провів за одеситів 12 матчів у Першій лізі України.

Ярошенко також грав за Чорноморець з минулого літа. Провів за одеську команду 13 матчів у Першій лізі, де забив 3 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Чорноморець розпрощається із трьома гравцями.

Також, росіянин залишив одеський Чорноморець.