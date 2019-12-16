Чорноморець залишили два досвідчені футболісти

Джерело - ФК Чорноморець.
Одеський Чорноморець розірвав контракти з 32-річним українським захисником Сергієм Вороніним і 33-річним українським півзахисником Костянтином Ярошенком за обопільною згодою сторін.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Воронін виступав за Чорноморець з літа 2019-го року. У поточному сезоні провів за одеситів 12 матчів у Першій лізі України.
Ярошенко також грав за Чорноморець з минулого літа. Провів за одеську команду 13 матчів у Першій лізі, де забив 3 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, Чорноморець розпрощається із трьома гравцями.
Також, росіянин залишив одеський Чорноморець.