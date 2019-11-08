Росіянин залишив одеський Чорноморець

За час виступів Павлов забив шість голів

Джерело - Чемпіон.

Російський нападник одеського Чорноморця Василь Павлов залишив клуб Першої ліги.

Про це футболіст повідомив в Instagram.

"Спасибі, Чорноморець. Ми з клубом розірвали контракт. Я пишаюся, що був частиною цієї команди, цього великого клубу. Разом ми пережили багато яскравих моментів, хороших і поганих, але я завжди намагався чесно виконувати свою роботу, грати з душею і віддаватися на 100%. Бажаю Чорноморцю тільки успіхів і процвітання. Уболівальникам окреме спасибі за прийом, мені подобалося тут грати", - написав Павлов.

29-річний нападник став гравцем одеського клубу 14 лютого 2019 року. З того часу він забив 6 голів у 25 матчах.

Раніше, екс-нападник Чорноморця може перейти у Колос.

Нагадаємо, Львів дозаявив екс-захисника Чорноморця.