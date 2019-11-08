Росіянин залишив одеський Чорноморець

Джерело - Чемпіон.
Російський нападник одеського Чорноморця Василь Павлов залишив клуб Першої ліги.
Про це футболіст повідомив в Instagram.
"Спасибі, Чорноморець. Ми з клубом розірвали контракт.
Я пишаюся, що був частиною цієї команди, цього великого клубу. Разом ми пережили багато яскравих моментів, хороших і поганих, але я завжди намагався чесно виконувати свою роботу, грати з душею і віддаватися на 100%. Бажаю Чорноморцю тільки успіхів і процвітання.
Уболівальникам окреме спасибі за прийом, мені подобалося тут грати", - написав Павлов.
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Спасибо, Черноморец! 🖤💙 Сегодня, мы с клубом расторгли контракт. ⚓️ Я горжусь, что был частью этой команды, этого большого клуба! Вместе мы пережили много ярких моментов, хороших и плохих, но я всегда старался честно выполнять свою работу, играть с душой и отдаваться на 100%! Желаю Черноморцу только успехов и процветания🔝 ———— Болельщикам отдельное Спасибо за приём, мне нравилось здесь играть❤️ ———— #черноморец #черноморецодесса #фкчерноморец #одесса #одессамама #футбол
29-річний нападник став гравцем одеського клубу 14 лютого 2019 року. З того часу він забив 6 голів у 25 матчах.
Раніше, екс-нападник Чорноморця може перейти у Колос.
Нагадаємо, Львів дозаявив екс-захисника Чорноморця.