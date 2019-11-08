 Росіянин залишив одеський Чорноморець | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна
Вчора 23:51 2171
Красніков залишає Динамо
Сьогодні 12:24 1219 1
Визначилися п'ять учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 09:39 1649
Копенгаген - Динамо 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:34 1697
Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи
Вчора 21:46 1489
Копенгаген - Динамо Київ 1:1. Як це було
Вчора 21:45 15864
Вернидуб очолив солігорський Шахтар
Вчора 18:02 1563 1
Іноуе виграв Світову боксерську суперсерію
Вчора 17:17 1764
Боруссія відмовилась виплачувати платіж солідарності за трансфер Ярмоленка
Вчора 16:14 1562
Французькі й українські ультрас влаштували масову бійку у центрі Львова
Вчора 10:41 1833
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:45 Футбол Моурінью хоче підписати із Баварією 3-річний контракт 311
16:32 Футбол Бущан: У мене негативні враження від матчу із Копенгагеном 633
16:15 ММА Ти готовий? Брутальний Конор Мак-Грегор – нова епічна історія 215
15:54 Футбол Росіянин залишив одеський Чорноморець 380
15:39 Футбол Сабо: Бущан, та візьми і вибий м'яч кулаком 270
15:26 Футбол Медіа Група Україна запустить телеканал Футбол 3 312
15:09 Футбол Караваєв: Просто так вийшло, що Циганков не забив пенальті 301
14:55 Футбол Гвардіола готовий попрацювати у чемпіонаті Італії 442
14:41 Футбол Коваленко: У матчі з Динамо маємо реабілітуватися 259
14:25 Футбол Шабанов: Після кожного матчу читаю, що футболіст я ніякий 738 1
14:11 Футбол Шаран: Бюджет Олександрії і Сент-Етьєна - це небо і земля 244
13:54 Бокс Атлас: Я пишаюся Гвоздиком, він знову стане чемпіоном 539
13:35 Баскетбол Капітан збірної України - найрезультативніша в Євролізі 235
13:15 Футбол Паньків: Мені здається, що ми повністю переграли суперника 217
12:58 Футбол Вербич: Радий, що забив своїй колишній команді 251
12:41 Футбол Бєсєдін: Копенгаген б'є м'яч вперед - це і вся їхня гра 245 1
12:27 Інше Игровой клуб Золотой кубок — играем, не выходя из дома 151
12:24 Футбол Красніков залишає Динамо 1219 1
12:10 Баскетбол Бостон переміг Шарлотт, Лос-Анджелес здолав Портленд. Результати матчів НБА 184
11:56 Футбол Шабанов: Хочу вибачитися перед Вернидубом 499
11:42 Теніс Світоліна вперше у кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці 557
11:26 Футбол Ібрагімович повернеться до Мілана 482
11:10 Футбол Вернидуб: У Шахтарі є все для здобуття чемпіонства 413
10:52 Футбол Олександрія - Сент-Етьєн 2:2. Огляд матчу 934
10:39 Футбол Нападник Олександрії: Було відчуття, що Сент-Етьєн зупиниться 531

Росіянин залишив одеський Чорноморець

Сьогодні 15:54 380 0
За час виступів Павлов забив шість голів
Росіянин залишив одеський Чорноморець
#Павлов, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Російський нападник одеського Чорноморця Василь Павлов залишив клуб Першої ліги.

Про це футболіст повідомив в Instagram.

"Спасибі, Чорноморець. Ми з клубом розірвали контракт.

Я пишаюся, що був частиною цієї команди, цього великого клубу. Разом ми пережили багато яскравих моментів, хороших і поганих, але я завжди намагався чесно виконувати свою роботу, грати з душею і віддаватися на 100%. Бажаю Чорноморцю тільки успіхів і процвітання.

Уболівальникам окреме спасибі за прийом, мені подобалося тут грати", - написав Павлов.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо, Черноморец! 🖤💙 Сегодня, мы с клубом расторгли контракт. ⚓️ Я горжусь, что был частью этой команды, этого большого клуба! Вместе мы пережили много ярких моментов, хороших и плохих, но я всегда старался честно выполнять свою работу, играть с душой и отдаваться на 100%! Желаю Черноморцу только успехов и процветания🔝 ———— Болельщикам отдельное Спасибо за приём, мне нравилось здесь играть❤️ ———— #черноморец #черноморецодесса #фкчерноморец #одесса #одессамама #футбол

Допис, поширений Vasiliy Pavlov (@vasyavasya63)

29-річний нападник став гравцем одеського клубу 14 лютого 2019 року. З того часу він забив 6 голів у 25 матчах.

Раніше, екс-нападник Чорноморця може перейти у Колос.

Нагадаємо, Львів дозаявив екс-захисника Чорноморця.

Коментарі ()