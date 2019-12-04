Український клуб може припинити існування

Джерело - sport.ua.
Тернопільська Нива може припинити своє існування.
Про це розповів тренер Василь Малик.
"Чутки про наше непросте фінансове становище не безпідставні. В кінці листопада отримали зарплату тільки за серпень. Що буде далі - невідомо. Збори намітили на двадцяті числа січня.
Але якщо ситуація не зміниться в кращу сторону, не знайдуться ще спонсори, пошуками яких зайняті наші керівники, боюся, Ниви не буде", - сказав Малик.
Раніше повідомлялося, що Димінський вже півроку не фінансує Карпати.