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Барселона - Реал Мадрид 0:0. Як це було

Вчора 22:53 1984 0
Барселона - Реал Мадрид 0:0. Як це було
#Барселона, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено. Вперше з 2002 року в Ель Класіко відбулася нульова нічия.

90' Карвахаль грубо збив Фаті. "Гірчичник" продемонстрував арбітр захиснику Реала.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

87' Фаті навісив від лівого прапорця, Куртуа начебто і пішов на вихід, але потім повернувся у ворота, в результаті Суарес зміг удар головою нанести. Неточно вийшло.

85' Друга заміна у складі Барселони. Анссуман Фаті з'явився на полі замість Антуана Грізманна.

83' Подача з лівого флангу в штрафний майданчик Барселони, Бейл не дістав м'яча, тому що в нього влетів Ленгле. Вкрай неприємне зіткнення головами. Лікарі на полі.

82' Подвійна заміна від Зідана: Родріго вийшов замість Іско, а Модрич замінив Вальверде.

80' Зі штрафного Ракітич закидав м'яч у штрафну площу Реала, але вийшло точно на гравця гостей. Відбилися футболісти з Мадрида.

78' Серхіо Рамос теж без картки не залишився. Збив Мессі далеко від своїх воріт капітан Реала.

77' Іско отримав картку. На рівному місці влетів півзахисник в ногу Грізманна, який особливо нічим воротам Реала не погрожував.

75' Відаль на лінії штрафного майданчика м'яч зберіг, прибравши під себе, віддав наліво на Суареса, але удар у Луїса не вийшов.

73' Гол. Забив Реал, але положення поза грою зафіксував арбітр. Подивилися ще VAR судді, і підтвердили своє рішення.

72' Де Йонга вивели на ударну позицію, але постріл нідерландця парирував Куртуа.

71' Бейл отримав жовту картку. Грізманн вже позбувся м'яча, і тут валлієць в нього ззаду влетів.

69' Карвахаль навісив з правого флангу в сторону дальньої штанги, але ніхто з гравців Реала до м'яча не дістався.

68' У класну контратаку вийшли гравці Реала, Вальверде видав пас на Бейла, а той трохи не влучив.

67' Пробив Мессі, але влучив у стінку.

66' Збив Каземіро Мессі, жовта картка для бразильця і небезпечний штрафний для капітана Барселони.

65' Карвахаль виконував подачу на Бензема. Карім пробив по м'ячу, але влучив у сітку з іншого боку воріт.

64' Грізманн наносив удар з меж штрафного майданчика, але його накрив Варан.

62' Намагається Барселона створити атаку, але високий пресинг Реала заважає це зробити.

60' В небезпечну атаку міг вийти Реал, але трохи не вистачило Іско, щоб прокинути м'яч повз захисника і вийти сам на сам.

58' Грізманн зліва просочився в штрафний майданчик, виконав точну передачу на Мессі, але Лео по м'ячу потрапити не зміг. Пощастило зараз Реалу.

56' Заспокоїлася гра, обидві команди по черзі контролюють м'яч.

54' А ось і перша заміна в нашому матчі. Нелсон Семеду покинув межі поля, замість нього вийшов Артуро Відаль.

52' Вальверде знову завдає удар з дальньої дистанції, але на цей раз точності йому не вистачило

50' Ще одна подача зліва в штрафний майданчик Барселони, Піке прикрив м'яч корпусом і дозволив Тер Штегену забрати його в руки.

49' Мессі зліва прорвався у штрафний майданчик, навісив в центр, але Серхіо Рамос зіграв першим. М'яч вибитий.

48' Пішли в атаку футболісти Реала, Бейл виконав подачу з лівого флангу, але до Бенземи м'яч не дійшов.

46' Другий тайм розпочався!

Завершилася перша половина гри. Голів ми не побачили, проте від цього менш цікавим матч не стає. Піке та Рамос вже з лінії рятували свої команди, але ми очікуємо на забиті м'ячі.

45' Одну хвилину додав суддя до першого тайму.

42' Бейл забіг по правому флангу, виконав навіс на Бензема, але плани порушив рикошет, і м'яч в підсумку француза перелетів.

40' Черговий закид на хід Альбі видав Мессі, іспанець в дотик пробивав з меж штрафного в дальній кут, поруч зі штангою пролетів м'яч.

38' Суарес отримав "гірчичник". Позбувся м'яча Каземіро, і тут йому в ногу якраз влетів Луїс.

36' Навісив Мессі на ближню штангу, Бензема відпрацював в обороні, головою вибив м'яч в аут.

35' Реал ледь не помилився при виході з оборони в атаку, і дуже пощастило зараз гостям, що тільки кутовий заробили господарі.

33' Володіє Барселона м'ячем. Трохи заспокоїлася гра.

31' Відразу відповідь від Реала. Чудовий удар з льоту вийшов у Вальверде з дальньої дистанції, м'яч закрутився поруч зі штангою.

30' Жорді Альба прострілив з лівого флангу, Куртуа зіграв в стрибку кулаками, але відбив прямо на Мессі, який в дотик пробивав, але Рамос гостей виніс м'яч з лінії воріт!

29' Менді знову забіг по лівому флангу, прострілив від лицьової лінії, накрив його пас Роберто.

27' Варан зміг виграти верх після подачі, але його удару головою не вистачило точності.

26' Чергова атака від Реала відбулася.Спочатку з прострілом Бензема впорався Тер Штеген, вибивши м'яч ногою, а потім після дальнього удару Каземіро голкіпер перевів снаряд на кутовий.

24' Бейл навісив з лівого флангу, спроба удару в дотик з-під захисника у виконанні Серхіо Рамоса, вийшла не дуже точною.

23' Бензема на лівому фланзі здорово прибрав м'яч під себе, прострілив від лицьової в центр, Піке виніс снаряд в аут.

21' Першу жовту картку в матчі отримує Іван Ракітич. Зірвав півзахисник швидку атаку суперника, зачепив ззаду Іско за ногу.

19' Реал домінує в ці хвилини, а Ленгле і зовсім вже панікує! Тер Штеген ловив м'яч в руки, але захисник у підкаті вибив снаряд подалі.

17' Розіграли гості корнер, Карвахаль навісив, а Бензема пробив з лінії воротарського, Піке зі стрічки вибиває м'яч

16' Каземіро пробивав з далеку, але влучив у гравця Барселони. Буде перший кутовий.

15' Спочатку Менді, а потім й Іско виконували подачу в штрафний майданчик, але захисники Барселони грають надійно.

14' Не затримується м'яч у центрі поля, однак і дуже гострих моментів ми не спостерігаємо.

12' Альба прострілював з лівого флангу і Карвахаль ніби рукою зупинив м'яч, але VAR показав, що все було максимально чисто.

11' Іско біля штрафного майданчика розкрутився і віддав п'ятою на Бензему. Француз у дотик пробив, але точно в Тер Штегена.

9' Швидка контратака від Барселони розгорталася, але Вальверде встиг повернутися назад і перехопити м'яч.

8' Каземіро фолить в центрі поля, не дав перейти в атаку Де Йонгу.

6' Серхіо Рамос зробив довгу передачу в штрафний майданчик Барселони, але ніхто туди не пішов.

4' Мессі виконав закид на лівий фланг, Жорді Альба в дотик прострілив, а Суарес не зовсім був готовий до такого пасу. Аут для "вершкових".

3' Контролює Барселона м'яч, але без особливого просування вперед.

1' Матч розпочався!

Стали відомі стартові склади команд.

Барселона зіграє проти Реала у перенесеному матчі 10 туру чемпіонату Іспанії.

Матч відбудеться 18 грудня, на Камп Ноу в Барселоні. Початок о 21:00 за київським часом.

Онлайн матч Барселона - Реал Мадрид дивіться на нашому сайті.

Також Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

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