 Барселона - Реал Мадрид 0:0. ОНЛАЙН | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона - Реал Мадрид 0:0. ОНЛАЙН
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Барселона - Реал Мадрид 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:30 1367 0
Барселона - Реал Мадрид 0:0. ОНЛАЙН
#Барселона, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Завершилася перша половина гри. Голів ми не побачили, проте від цього менш цікавим матч не стає. Піке та Рамос вже з лінії рятували свої команди, але ми очікуємо на забиті м'ячі.

45' Одну хвилину додав суддя до першого тайму.

42' Бейл забіг по правому флангу, виконав навіс на Бензема, але плани порушив рикошет, і м'яч в підсумку француза перелетів.

40' Черговий закид на хід Альбі видав Мессі, іспанець в дотик пробивав з меж штрафного в дальній кут, поруч зі штангою пролетів м'яч.

38' Суарес отримав "гірчичник". Позбувся м'яча Каземіро, і тут йому в ногу якраз влетів Луїс.

36' Навісив Мессі на ближню штангу, Бензема відпрацював в обороні, головою вибив м'яч в аут.

35' Реал ледь не помилився при виході з оборони в атаку, і дуже пощастило зараз гостям, що тільки кутовий заробили господарі.

33' Володіє Барселона м'ячем. Трохи заспокоїлася гра.

31' Відразу відповідь від Реала. Чудовий удар з льоту вийшов у Вальверде з дальньої дистанції, м'яч закрутився поруч зі штангою.

30' Жорді Альба прострілив з лівого флангу, Куртуа зіграв в стрибку кулаками, але відбив прямо на Мессі, який в дотик пробивав, але Рамос гостей виніс м'яч з лінії воріт!

29' Менді знову забіг по лівому флангу, прострілив від лицьової лінії, накрив його пас Роберто.

27' Варан зміг виграти верх після подачі, але його удару головою не вистачило точності.

26' Чергова атака від Реала відбулася.Спочатку з прострілом Бензема впорався Тер Штеген, вибивши м'яч ногою, а потім після дальнього удару Каземіро голкіпер перевів снаряд на кутовий.

24' Бейл навісив з лівого флангу, спроба удару в дотик з-під захисника у виконанні Серхіо Рамоса, вийшла не дуже точною.

23' Бензема на лівому фланзі здорово прибрав м'яч під себе, прострілив від лицьової в центр, Піке виніс снаряд в аут.

21' Першу жовту картку в матчі отримує Іван Ракітич. Зірвав півзахисник швидку атаку суперника, зачепив ззаду Іско за ногу.

19' Реал домінує в ці хвилини, а Ленгле і зовсім вже панікує! Тер Штеген ловив м'яч в руки, але захисник у підкаті вибив снаряд подалі.

17' Розіграли гості корнер, Карвахаль навісив, а Бензема пробив з лінії воротарського, Піке зі стрічки вибиває м'яч

16' Каземіро пробивав з далеку, але влучив у гравця Барселони. Буде перший кутовий.

15' Спочатку Менді, а потім й Іско виконували подачу в штрафний майданчик, але захисники Барселони грають надійно.

14' Не затримується м'яч у центрі поля, однак і дуже гострих моментів ми не спостерігаємо.

12' Альба прострілював з лівого флангу і Карвахаль ніби рукою зупинив м'яч, але VAR показав, що все було максимально чисто.

11' Іско біля штрафного майданчика розкрутився і віддав п'ятою на Бензему. Француз у дотик пробив, але точно в Тер Штегена.

9' Швидка контратака від Барселони розгорталася, але Вальверде встиг повернутися назад і перехопити м'яч.

8' Каземіро фолить в центрі поля, не дав перейти в атаку Де Йонгу.

6' Серхіо Рамос зробив довгу передачу в штрафний майданчик Барселони, але ніхто туди не пішов.

4' Мессі виконав закид на лівий фланг, Жорді Альба в дотик прострілив, а Суарес не зовсім був готовий до такого пасу. Аут для "вершкових".

3' Контролює Барселона м'яч, але без особливого просування вперед.

1' Матч розпочався!

Стали відомі стартові склади команд.

Барселона зіграє проти Реала у перенесеному матчі 10 туру чемпіонату Іспанії.

Матч відбудеться 18 грудня, на Камп Ноу в Барселоні. Початок о 21:00 за київським часом.

Онлайн матч Барселона - Реал Мадрид дивіться на нашому сайті.

Також Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

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