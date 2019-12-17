 Астон Вілла розгромила резервний склад Ліверпуля в Кубку ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Астон Вілла розгромила Ліверпуль в Кубку ліги

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Астон Вілла розгромила Ліверпуль в Кубку ліги
#Кубок ліги, #Астон Вілла, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 грудня, Астон Вілла розгромила Ліверпуль у рамках чвертьфіналу Кубку ліги.

"Мерсисайдці" грали резервним складом, адже завтра, 18 грудня, о 19:30 вони мають зіграти у півфіналі клубного чемпіонату світу.

Кубок ліги
Чвертьфінал, 17 грудня

Астон Вілла - Ліверпуль 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 14 Хуріхейн, 2:0 - 17 автогол Бойс, 3:0 - 37 Колджиа, 4:0 - 45 Коджиа, 5:0 - 90+2 Веслі

Нагадаємо, клуб четвертої ліги вибив Тоттенгем із Кубка ліги.

Раніше, Манчестер Сіті без Зінченка розібрався із Престоном у Кубку ліги.

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