Астон Вілла розгромила Ліверпуль в Кубку ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 грудня, Астон Вілла розгромила Ліверпуль у рамках чвертьфіналу Кубку ліги.
"Мерсисайдці" грали резервним складом, адже завтра, 18 грудня, о 19:30 вони мають зіграти у півфіналі клубного чемпіонату світу.
Кубок ліги
Чвертьфінал, 17 грудня
Астон Вілла - Ліверпуль 5:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 14 Хуріхейн, 2:0 - 17 автогол Бойс, 3:0 - 37 Колджиа, 4:0 - 45 Коджиа, 5:0 - 90+2 Веслі
Нагадаємо, клуб четвертої ліги вибив Тоттенгем із Кубка ліги.
Раніше, Манчестер Сіті без Зінченка розібрався із Престоном у Кубку ліги.