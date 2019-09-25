Манчестер Сіті без Зінченка розібрався із Престоном у Кубку ліги

Джерело - Чемпіон.
Вчора, 24 вересня, Манчестер Сіті зіграв матч 3-го раунду Кубку Ліги.
Манчестер Сіті на виїзді розгромив Престон з рахунком 3:0. Голами відзначилися Стерлінг і Жезус, також Ледсон забив у свої ворота.
Український захисник Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч.
Кубок Ліги
Третій раунд, 24 вересня
Престон — Манчестер Сіті 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 – 19 Стерлінг, 0:2 – 35 Жезус, 0:3 – 42 Ледсон (автогол)
Нагадаємо, Зінченко потрапив у список найкращих футболістів АПЛ.
Раніше, Клопп став найкращим тренером сезону, а Аліссон - найкращи голкіпером.