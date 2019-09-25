Манчестер Сіті без Зінченка розібрався із Престоном у Кубку ліги

Манчестер Сіті одержав легку перемогу на виїзді

Джерело - Чемпіон.

Вчора, 24 вересня, Манчестер Сіті зіграв матч 3-го раунду Кубку Ліги.

Манчестер Сіті на виїзді розгромив Престон з рахунком 3:0. Голами відзначилися Стерлінг і Жезус, також Ледсон забив у свої ворота.

Український захисник Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч.

Кубок Ліги

Третій раунд, 24 вересня

Престон — Манчестер Сіті 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 19 Стерлінг, 0:2 – 35 Жезус, 0:3 – 42 Ледсон (автогол)

Нагадаємо, Зінченко потрапив у список найкращих футболістів АПЛ.

Раніше, Клопп став найкращим тренером сезону, а Аліссон - найкращи голкіпером.