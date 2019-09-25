Джерело - Чемпіон.
Вчора, 24 вересня, відбулися матчі 3-го раунду Кубку Ліги.
Тоттенгем на виїзді зустрічався із представником четвертої ліги Англії Колчестер Юнайтед. Попри перевагу гостів у володінні м’ячом (75%) та кількості ударів по воротам (19), лондонці не змогли відкрити рахунок у матчі.
Долю матчу вирішила серія післяматчевих пенальті.
Промахи Крістіана Еріксена і Лукаса Моура вартували "шпорами" вильоту з Кубка англійської ліги.
Кубок Ліги
Третій раунд, 24 вересня
Колчестер Юнайтед - Тоттенгем 0:0 (4:3 - в серії пенальті)
Раніше, Манчестер Сіті без Зінченка розібрався із Престоном у Кубку ліги.
Нагадаємо, Лестер здобув сенсаційну перемогу над Тоттенгемом.