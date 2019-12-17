Фламенго - перший фіналіст клубнгого чемпіонату світу

Бразильський клуб переграв Аль-Хіляль

Джерело - Чемпіон.

Бразильський Фламенго здобув перемогу над Аль-Хілялем з Саудівської Аравії в рамках півфіналу клубнгого чемпіонату світу.

Бразильцям довелося відіграватися після, пропущеного голу на 18-й хвилині. У другому таймі переможці Кубка Лібертадорес змогли переломити хід гри та вийти до фіналу клубнгого чемпіонату світу.

Клубний чемпіонат світу

1/2 фіналу, 17 грудня



Фламенго - Аль-Хіляль 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 18 Аль-Досарі, 1:1 - 49 Арраскаета, 2:1 - 78 Енріке, 3:1 - 82 автогол аль-Булаїхі

Завтра, 18 грудня, о 19:30 Монтеррей розіграє з Ліверпулем другу путівку до фіналу.

Нещодавно Фламенго достроково став чемпіоном Бразилії.