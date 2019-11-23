Фламенго створило неймовірний камбек і здобуло Кубок Лібертадорес

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 листопада, відбувся фінал найпрестижнішого клубного турніру Південної Америки - Кубок Лібертадорес.
Бразильський Фламенго зустрічався проти аргентинського Рівер Плейта.
Аргентинці вели у рахунку з 14 хвилини, однак голи Барбози на 89-й та 92-й хвилині принесли бразильському клубу другий титул Кубка Лібертадорес.
Кубок Лібертадорес
23 листопада
Фінал
Фламенго - Рівер Плейт 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Борре, 1:1 - 89 Барбоза, 2:1 - 90+2 Барбоза
Червоні картки: Барбоза(90+5), Паласіос(90+5)