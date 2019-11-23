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Фламенго створило неймовірний камбек і здобуло Кубок Лібертадорес

Вчора 23:59 307 0
Бразильський клуб забив два гола за декілька хвилин до кінця поєдинку
Фламенго створило неймовірний камбек і здобуло Кубок Лібертадорес
#Фламенго

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 листопада, відбувся фінал найпрестижнішого клубного турніру Південної Америки - Кубок Лібертадорес.

Бразильський Фламенго зустрічався проти аргентинського Рівер Плейта.

Аргентинці вели у рахунку з 14 хвилини, однак голи Барбози на 89-й та 92-й хвилині принесли бразильському клубу другий титул Кубка Лібертадорес.

Кубок Лібертадорес
23 листопада
Фінал

Фламенго - Рівер Плейт 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Борре, 1:1 - 89 Барбоза, 2:1 - 90+2 Барбоза

Червоні картки: Барбоза(90+5), Паласіос(90+5)

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