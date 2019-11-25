Фламенгу достроково став чемпіоном Бразилії

Фламенгу здобув сьому перемогу у чемпіонаті Бразилії

Фламенгу виграв титул чемпіона Бразилії після поразки поразки Греміо від Палмейраса.

У 34-му турі Греміо програв Палмейрасу (1:2), втративши теоретичних шансів на перемогу в чемпіонаті. Таким чином, Фламенго достроково став чемпіоном Бразилії, забезпечивши собі перше місце за чотири тури до кінця турніру. "Червоно-чорні" випереджають Греміо на 13 очок.

Відзначимо, що для Фламенгу ця перемога стала сьомою в історії.

Нагадаємо, Фламенгу створило неймовірний камбек і здобуло Кубок Лібертадорес.