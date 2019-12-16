Збірна України U-20 отримала премію за перемогу на чемпіонаті світу

Команда Петракова виграла світову першість у червні

Джерело - Sport Arena.

За перемогу на молодіжному чемпіонаті світу збірна України U-20 отримала один мільйон доларів преміальних на команду.

Про це повідомляє Sport Arena.

Чемпіонат світу U-20 завершився в червні. У фіналі мундіалю команда Олександра Петракова перемогла Південну Корею (3:1) завдяки дублю Владислава Супряги і голу Георгія Цітаішвілі.

За підсумками турніру троє гравців збірної України виграли індивідуальні нагороди: Андрій Лунін був визнаний кращим воротарем турніру, Сергій Булеца став володарем срібного м'яча, а Данило Сікан - срібної бутси.

Для України перемога на молодіжному чемпіонаті світу стала першою в історії.

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