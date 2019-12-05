 Несенюк: Шахтар за сприяння УАФ бажає продати Тайсона хоча б за якісь гроші | Футбол | Champion.com.ua
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Несенюк: Шахтар за сприяння УАФ бажає продати Тайсона хоча б за якісь гроші

Сьогодні 11:57 218 0
Визнання найкращим гравцем є спробою підняти ціну на цей футбольний товар
Несенюк: Шахтар за сприяння УАФ бажає продати Тайсона хоча б за якісь гроші
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - gazeta.ua.

УАФ допомогає донецькому Шахтарю якомога дорожче продати капітана Тайсона.

Про це керівник департаменту Динамо по роботі зі ЗМІ Микола Несенюк написав у Gazeta.ua.

"Українська асоціація футболу назвала Тайсона найкращим футболістом 2019 року. Того самого 31-річного Тайсона, що прославився на увесь світ публічно показаним українським уболівальникам середнім пальцем правої руки. Ну як після цього не назвати його номером один?

Те, що найкращого УАФ обиратиме поміж гравців Шахтаря, не було ні для кого секретом. Тому чекати офіційного завершення футбольного року не було сенсу. Хоча цілком вірогідно, що у останніх матчах року хтось із українських футболістів, чи із тих, хто грає в Україні, може показати щось неймовірне.

Присудження немолодому вже за футбольними мірками бразильцю титулу найкращого в Україні, виглядає, як на мене, ще однією спробою підняти ціну на цей футбольний товар. Щоб Тайсон не просто так пішов із Шахтаря, а хоча би за якісь гроші. Але не думаю, що це допоможе. Його вже робили "гравцем збірної Бразилії" із приблизно тією ж метою", - написав Несенюк.

Раніше, гравці Динамо проігнорували церемонію нагородження Футбольні зірки України-2019.

Нагадаємо, Несенюк зрівняв Степаненка і Сидорчука із легендами збірної Англії.

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