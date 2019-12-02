Гравці Динамо проігнорували церемонію нагородження Футбольні зірки України-2019

Джерело - Чемпіон.

Урочиста церемонія нагородження Футбольні зірки України-2019 відбудеться без гравців київського Динамо.

Про це повідомляє Чемпіон.

На захід у НСК Олімпійський не з’явилися футболісти київського клубу.

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Відзначимо, що динамівці претендують на нагороду - найкращий молодий футболіст (Віталій Миколенко), автор найкращого голу (Сергій Сидорчук та Георгій Цітаішвілі), найкращий голкіпер (Георгій Бущан) та найкращий футболіст (Віктор Циганков).

Нагадаємо, урочиста церемонія нагородження Футбольні зірки України-2019 – спільний проект Української асоціації футболу та Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів.