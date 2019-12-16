Петраков: Суркіс заборонив гравцям Динамо приходити на нагородження чемпіонів світу U-20

Президент Динамо Ігор Суркіс заборонив футболістам київського клубу відвідати нагородження гравців у зв'язку з перемогою на чемпіонаті світу.

Про це екс-наставник збірної України U-20 Олександр Петраков заявив в інтерв'ю Футбольному формату.

"Президент Динамо не відпустив гравців київського клубу на цей вечір. Він заборонив їм приходити, тому я засмучений. На чемпіонаті у нас була одна сім'я, а її зруйнували. Хлопці не винні, вони ні до чого, але так сталося, я просто констатую факт.

Всі хороші спогади давно пройшли. Дуже багато негативу стало. Здавалося б, Україна стала чемпіоном світу. А стільки негативу виливається: неправильно грали, неправильно все інше робили. Можна подумати, ніби ми якась збірна Іспанії, Франції або Німеччині. Просто кошмар. Скажу вам відверто: хорошого я за цей час мало чув, тільки від простих людей", - сказав Петраков.